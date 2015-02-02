Число росіян, які допускають відкриту війну з Україною, різко зросло - дослідження

Також 17% респондентів вважають, що в Україні відбувається геноцид і терор. 3% росіян звинувачують у конфлікті на сході України країни Заходу. 10% стверджують, що війна в Україні вже йде і підтримують фінансову допомогу і постачання зброї бойовикам. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Відомості.

За словами ВЦВГД Валерія Федорова, російські громадяни судять про те, що відбувається на сході України по головним ЗМІ Росії. Майже 86% телеглядачів, 68% читачів друкованих видань і 53% інтернет-ЗМІ повністю довіряють російським засобам масової інформації.

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Не дивлячись на те, що російські державні ЗМІ звільняють співробітників за кордоном і урізують зарплати через обвал рубля, в самій Росії пропаганда поставлено на потік і "фейкові" репортажі масово заповнюють центральні телеканали.