Нафтогаз ще матиме клопіт з Газпромом

НАК “Нафтогаз України” необхідно провести додаткові переговори з “Газпромом” (Росія) і переконати компанію погодитися з пропозиціями української сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

“Наскільки я зрозумів, то вона (угода – УНІАН) не є діючою. “Нафтогазу України” будуть надані конкретні директиви щодо повторного обговорення багатьох позицій з “Газпромом”, - сказав О.ШЛАПАК, додавши, що “зауваження Президента будуть враховані в директивах “Нафтогазу”, які будуть йому надані для проведення повторних переговорів”.

“В цілому, угода визнана як крок уперед, але є п`ять-сім зауважень істотного характеру, по яких доведеться провести додаткові консультації з “Газпромом” і переконати його погодитися з українською стороною”, - додав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив угоду про постачання російського газу в Україну, підписану за результатами переговорів НАК “Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», з поправками.

У документі пропонується зафіксувати, що обсяг газу, який українським промисловим споживачам реалізовуватиме дочірня або афільована компанія «Газпрому», становитиме 7,5 млрд. куб. м. Тобто, з угоди перед цифрою 7,5 млрд. куб. м пропонується прибрати слова “не менше як”.

***12 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш як 7,5 млрд. куб. м.

17 березня голова правління НАК «Нафтогаз України" Олег ДУБИНА пояснив, що весь газ, який українським промисловим споживачам реалізовуватиме дочірня або афільована компанія «Газпрому», поставлятиме їй НАК «Нафтогаз України».