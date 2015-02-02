У Полтавській області вдалося врятувати рибалок, які опинилися на крижині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління ДСНС у Полтавській області.

Згідно з повідомленням, біля с. Пронозівка Глобинського району Полтавської області о 19.45 1 лютого на відстані близько 1 км від берега Кременчуцького водосховища в результаті необережної поведінки на воді, на вкритій шаром води крижині опинилися 9 рибалок.

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О 22.30 пожежно-рятувальним відділенням на човнах було забезпечено безпеку рибалок. О 7 ранку 2 лютого за допомогою човна на повітряній подушці почалася доставка рибалок на берег.

Близько 9 ранку всіх рибалок було доставлено на берег і врятовано.

Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області з вечора 1 лютого ДСНС вживала заходів щодо порятунку 9 рибалок, яких на крижині віднесло від берега Кременчуцького водосховища.