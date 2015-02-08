На бандитів з "самооборони" в окупованому Криму вже скаржаться навіть місцеві комуністи

Перший секретар комітету Кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач заявляє про «розгул масового бандитизму стосовно колективної власності кримчан», який здійснюють за допомогою так званої "самооборони".

Про це йдеться у зверненні Грача до російського президента Володимира Путіна, текст якого мають Крим.Реалії.

«У цьому плані особливу роль відіграє так звана самооборона, «народне ополчення», «народна дружина», що виконує замовлення щодо рейдерських захоплень майна підприємств і організацій методами, далекими від цивілізованих, просто бандитськими», – йдеться у зверненні.

Грач вказує на те, що кримська "Держрада", узаконивши «самооборону», як він висловився, розв'язала руки бандформуванням.

Читайте такожМакаревич написав пісню-звернення до росіян: "Ну що ти забув у цьому Криму?"«При цьому правоохоронні органи мовчки спостерігають за цим беззаконням», – зазначає Грач, повідомляючи про те, що на свої попередні скарги він отримав відписки, а «набіги «народних ополченців-дружинників» тривають».

Як приклад Грач наводить нещодавні події в райспоживспілці Бахчисарая, роботу якої представники «самооборони» блокували кілька днів.

У зв'язку з цим Грач у своєму зверненні просить Путіна «зупинити розбій у Бахчисараї», допомогти кримчанам, постраждалим від дій «самооборони» і навести порядок у сфері правоохоронної системи Криму.