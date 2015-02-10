Поліція намагалася вивести з Басманного суду сестру Савченко за фотографії на мобільний

У Москві поліція намагалася вивести з Басманного суду Віру Савченко за те, що вона фотографувала на мобільний телефон свою сестру - українську льотчика Надію Савченко, яка виглядає сильно схудлою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали Басманного суду, Надія одягнена у футболку із зображенням українського тризуба.

Надія тримається бадьоро, заступилася за свою сестру яку хотіли вивести.

Конвоїри заявили, що будуть виводити із зали за спробу зйомки на мобільні телефони.

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Савченко зажадала перевести вимоги конвоїрів на українську мову.

Відповідаючи на питання судді, чим вона займається, Савченко сказала: "Сиджу в тюрмі в Росії", а до цього була льотчиком-оператором Мі-24, має вищу військову освіту, на даний момент є народним депутатом України.

Відповідаючи на питання, Савченко повідомила, що їй невідомо, чи є у неї хронічні захворювання.

Судове засідання розпочалося з півторагодинним запізненням о 13.30 мск.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, українську льотчицю Надію Савченко доставили у Басманний суд Москви, який буде розглядати клопотання слідства про продовження терміну утримання її під вартою до 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

Також у Росії льотчицю звинуватили у незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.