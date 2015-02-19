Зниклими безвісти залишаються понад півсотні активістів Майдану
16:44, 19 лютого 2015Суспільство
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У списку зниклих безвісти досі залишаються 55 активістів Майдану.
REUTERS
Про це повідомила представниця "Пошукової ініціативи Майдану" Тетяна Слободян.
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За її словами, у списку зниклих безвісти ще залишаються 55 осіб. У списку "Пошукової ініціативи" є люди, контакти з рідними яких були обірвані в силу різних причин (недійсні номери, поза зоною або ж подана неправильна або неповна інформація).
При цьому, згідно з даними "ЄвромайданSOS", зниклими безвісти залишаються 27 активістів Майдану.
Доля зниклих людей під час Євромайдану досі невідома
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