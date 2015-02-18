За час Євромайдану постраждали більше 2 тисяч осіб - правозахисник

Під час Революції гідності постраждали щонайменше 2 тис. 175 осіб, з них загинули 18-20 лютого 75 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Володимир Василенко.

За його словами, згідно з проведеним комісією анкетуванням близько 3,5 тис. постраждалих під час Майдану, встановлено, що "загальна кількість потерпілих під час 2 тис. 175 осіб. З них постраждали від винищення 75 осіб (під винищенням статут Римського трибуналу кваліфікує масове вбивство людей), тобто з 18 по 20 лютого. Вбито 50 протестувальників, насильницьки викрадено - 17, піддано тортурам - 40, ув'язнено або в інший жорстокий спосіб позбавлено свободи - 395, зазнали переслідувань - 649. Також піддались нелюдським діянням нелогічного характеру - 959".

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Як пояснив Василенко, термінологія визначення категорій постраждалих взята з кваліфікації злочинів проти людяності зі статті 7 Римського статуту.

Він заявив, що, за даними комісії, потерпілих набагато більше, ніж стверджують у Генеральній прокуратурі - близько 800 осіб.

"Ми передамо свої дані слідчій групі прокуратури, і вона повинна звірити, кого в них не вистачає у кримінальних справах, щоб викликати постраждалих і використати їхні свідчення у слідстві", - сказав Василенко.