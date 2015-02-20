Біля посольства України в Москві затримали людей за спробу покласти квіти в пам'ять Небесної сотні (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, серед затриманих, в тому числі активістка Катерина Мальдон, відома своїми акціями на підтримку української льотчиці Надії Савченко та антивоєнними пікетами.

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Територія перед посольством України в Москві обгороджена металевою огорожею, посилені заходи безпеки, біля дипмісії чергує кілька десятків поліцейських, неподалік припарковано 2 автозаки.

У той же час мирну акцію намагаються зірвати агресивно налаштовані прихильники президента РФ Володимира Путіна, які представляють так зване «народний визвольний рух Росії». Дане прокремлівське угруповання очолюється депутатом Держдуми РФ Євгеном Федоровим.

Радикали всіляко перешкоджають, вигукують різні образи і вихваляють діючу російську владу. Час від часу вони скандують: «Ні Майдану на Русі», «Ганьба!».

Більшість пропутінських радикалів прикріпили до свого одягу чорно-помаранчеві стрічки, деякі прийшли з символікою проросійських бойовиків, які окупували східну частину Донбасу.