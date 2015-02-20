В АТО загинули 136 військових з Житомирської області, ще 590 отримали поранення

Про це на зустрічі з громадськістю повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський.

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«З Житомирської області на сході країни загинули 136 військових, а 590 отримали поранення», - сказав він, запевнивши, що влада піклується про поранених і сім'ї загиблих.

Голова ОДА повідомив, що сім'ям 101 загиблого надана матеріальна допомога, а також фінансову підтримку влада забезпечила 128 пораненим. Крім того, завдяки залученню бюджетних коштів та благодійної допомоги в Житомирській області придбано 3 квартири для сімей загиблих і одна для сім'ї важко пораненого бійця.

Сергій Машковский запевнив також, що в області ведеться активна робота по виділенню земельних ділянок учасникам АТО. В Головному управлінні Держземагентства у Житомирській області зареєстровано 1840 заяв, за 851 прийняті позитивні рішення та надані дозволи на складання проекту землеустрою.