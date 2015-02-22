Харківські медики надають допомогу 9 постраждалим від вибуху: всі вони мають осколкові поранення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров`я ХОДА Олександра Галацана.

За його даними, всі 9 постраждалих під час мирної ходи госпіталізовані до лікувальних закладів Харкова: лікарню швидкої невідкладної медичної допомоги ім. професора А.І. Мещанінова, багатопрофільні лікарні №17 і №25, Обласний клінічний центр урології та нефрології імені В.І. Шаповала.

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«Всі постраждалі мають осколкові поранення від вибуху гранати. Серед них - троє важкопоранених. Всім зараз надається екстрена медична допомога. Вони перебувають в операційних», - сказав Галацан.

Він зазначив, що в результаті теракту загинули двоє людей - співробітник правоохоронних органів і активіст Євромайдану Ігор Толмачов.