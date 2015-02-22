Постраждалий під час вибуху в Харкові 15-річний юнак впав у кому

У харківській лікарні у важкому стані перебуває 15-річний хлопець, який отримав відкриту черепно-мозкову травму внаслідок вибуху і зараз перебуває в стані коми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

Внаслідок теракту постраждали молоді люди до 30 років, вони отримали поранення осколкового характеру. У них травмовані руки, ноги, черевна порожнина, черепно-мозкові травми. Зараз їм роблять операції, витягають осколки, зазначила чиновниця.

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Горбунова-Рубан запевнила, що медзаклади забезпечені всім необхідним для проведення операцій.

За її даними, 8 поранених доставлено в лікарні на автомобілях швидкої допомоги, двоє звернулися самі. Потерпілі перебувають у міських лікарнях №17, 25, в обласній дитячій клінічній лікарні, деяких співробітників міліції доставили у військовий госпіталь. Постраждалим з важкими пораненнями надають допомогу в міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, у Харкові під час ходи активістів Євромайдану і патріотично налаштованих громадян стався терористичний акт, внаслідок якого загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення.