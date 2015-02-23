З Донецької області з 28 січня виїхали понад 9 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра повідомила на брифінгу.

Зокрема, вона відзначила, що ДСНС продовжує вживати заходів з організації переміщення громадян з міст та селищ на сході України, що перебувають під постійним обстрілом терористів.

"Протягом останніх днів організованої евакуації людей силами рятувальників та місцевої влади не проводиться. Поки що це залишається небезпечним. Водночас місцеві жителі самостійно та за допомогою волонтерів залишають міста та селища Донбасу. Тільки за останні два дні з міст та селищ Донецької області самостійно виїхали 168 людей, з них 12 дітей та 6 людей з обмеженими можливостями", - сказала Бистра.

За її словами, більшість з цих людей звернулися до транзитних пунктів, що облаштовані ДСНС на залізничних вокзалах у містах Костянтинівка та Слов'янськ. Вказані особи також зверталися до регіонального штабу в Донецькій області.

Бистра зазначила, що переважну більшість вимушених переселенців становлять жінки у віці 25-45 років, а також від 50 до 75 років. Чоловіки в основному мають вік від 50 до 75 років, а також діти віком від 4 до 6 років і 10-14 років.

Люди виїжджають з Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Вугледара, Ясинуватої і прифронтових міст та селищ.

"Загалом від 1 лютого у транзитних пунктах у Слов'янську та Костянтинівці звернулось за допомогою 4028 осіб, з яких 712 дітей та 85 інвалідів", - сказала Бистра.

Читайте такожЗ Криму та зони АТО переселено понад 735 тисяч осібОкрім того, вона повідомила, що всі, хто виявив бажання виїхати з Донбасу до інших регіонів України, а це більш як 3 тис. людей, безкоштовно були доставлені потягами "Укрзалізниці" через транзитний пункт у Києві до місця призначення на тимчасове поселення.

"Всього з 28 січня з міст та селищ тільки Донецької області організовано вивіз та самостійно зашили свої оселі 9106 людей, з них - 1979 дітей та 143 людини з обмеженими можливостями", - повідомила Бистра.