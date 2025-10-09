Цей газопереробний завод є найбільшим в Південному федеральному окрузі РФ і вся його продукція йде на експорт.

У ніч на 9 жовтня безпілотники ударили по "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котове Волгоградської області РФ, внаслыдок чого там почалася пожежа.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку і пожежу на заводі. Він зазначив, що в Котовському районі внаслідок "падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу".

Супутникові знімки NASA FIRMS підтвердили пожежу на території заводу.

Коробківський газопереробний завод є найбільшим підприємством з переробки газу в Південному федеральному окрузі РФ. Виробничі потужності становлять 450 млн куб м газової сировини на рік. Продукція цього заводу, зокрема зріджені гази та бензин, йдуть на експорт.

Удари по російських енергооб'єктах

Два дні тому українські дрони дістали до НПЗ у Тюмені, встановивши новий рекорд. Відстань до обʼєкта становить близько 2000 км від поточної лінії фронту.

Заступник командира 14-го окремого полку БПАК Роман Парханов розповів, що найбільше від дронових атак росіяни захищають два регіони. Мова про Московську область, а також тимчасово окупований Крим.

