Прем'єр-міністр країни заявив, що схема Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів рівносильна конфіскації. Влада також побоюється, що в майбутньому РФ спитає з Бельгії за ці гроші.

Бельгія позначила свої "червоні лінії" в питанні використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 млрд євро, включно з угодою між країнами Євросоюзу про розподіл усіх ризиків, пов'язаних із цим планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

Як пише Politico, влада Євросоюзу поспішає розвіяти побоювання Бельгії з приводу кредиту напередодні важливого саміту 23 жовтня, оскільки досягнення політичної угоди на цій зустрічі відкриє шлях для юридичного оформлення цього рішення.

Зазначається, що Бельгія має найбільші інтереси, оскільки на її території розташований фінансовий депозитарій Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених російських державних активів.

Бельгійський уряд боїться відповідальності за будь-які юридичні та фінансові претензії з боку РФ і тому хоче, щоб усі країни Євросоюзу надали гарантії за цим кредитом.

"Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 млрд євро, які Єврокомісія пропонує мобілізувати. Потенційна сума ризику може бути значно вищою за номінальну", - вважає прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Важливо зазначити, що він додав додаткову умову: "Гарантії не припиняються автоматично зі зняттям санкцій. Арбітражні процедури можуть виникнути через роки".

Загалом, як зазначило видання, бельгійський прем'єр висунув країнам ЄС цілий список, у якому детально викладено "червоні лінії". До них належать: відмова від підтримки будь-яких заходів, які можуть бути витлумачені як конфіскація активів; юридично зобов'язуючі, чітко реалізовані гарантії того, що європейські країни розділять усі поточні та майбутні ризики як для Euroclear, так і для Бельгії; та угода про негайне надання грошових коштів, якщо Euroclear потрібно буде повернути активи РФ, наприклад, після укладення мирної угоди.

Зазначається, що у своїй заяві лідерам ЄС Де Вевер припустив, що схема Єврокомісії рівносильна конфіскації, що спростовує її позицію про те, що її кредит не буде пов'язаний із вилученням державних активів Росії.

"Різниця між репараційним кредитом і конфіскацією насправді вкрай вузька. Якщо ці активи залишаться іммобілізованими протягом тривалого періоду, це може розглядатися як квазіконфіскація", - сказав Де Вевер.

Він припустив, що схема Єврокомісії може порушити двосторонні інвестиційні угоди Бельгії та Люксембургу з Росією, підписані на завершальному етапі холодної війни в 1989 році.

Де Вевер також стверджував, що ця операція може спонукати китайських інвесторів зняти свої депозити з Euroclear через побоювання, що їхні резерви також можуть бути конфісковані в майбутньому.

"Заява прем'єр-міністра Бельгії викликала безліч складних питань, які все ще вивчаються. Зрештою, гарантії мають бути надійними", - прокоментував високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Репараційний кредит для України

Єврокомісія запропонувала використати 175 млрд євро грошових коштів, що утворилися із заморожених російських державних активів, для фінансування репараційного кредиту Україні в розмірі 140 млрд євро.

Зараз ці кошти перебувають на депозиті в Європейському центральному банку під управлінням Euroclear.

В українському Мінфіні вже заявили, що Київ має сам вирішувати, як використовувати цей європейський кредит. Там вважають, що Україна повинна мати можливість використовувати ці кошти як для покриття дефіциту бюджету, так і для закупівлі зброї.

