РФ 'тестує' терпіння: пілоти НАТО працюють з ризиком потрапити у пастку Кремля, - BI

У небі над Європою пілоти F-35, Gripen і F-16 працюють під тиском — кожне перехоплення може обернутися інцидентом світового масштабу.

Місії НАТО з патрулювання повітряного простору, які ще недавно вважалися рутинними, нині дедалі частіше перетворюються на небезпечну гру на межі — з постійним ризиком ескалації. Пілоти на F-35, F-16, Gripen та Eurofighter Typhoon працюють у режимі постійної бойової готовності, реагуючи на провокативні вторгнення російських літаків у небо над країнами Альянсу, пише Business Insider.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські порушення повітряного простору НАТО почастішали. Лише останнім часом зафіксовано проліт 19 російських безпілотників над Польщею та інцидент з трьома МіГ-31, які перебували в небі Естонії понад 12 хвилин.

Західні аналітики вважають, що Москва свідомо "тестує" межі терпіння НАТО — спостерігає, які радари активуються, які літаки злітають і з яких баз, а також як поводяться пілоти.

Колишній пілот ВПС США Джон Венабл з Інституту Мітчелла пояснив, що Росія "провокує НАТО, шукаючи можливість показати своєму населенню, що воно перебуває під загрозою".

"Захід мусить виявляти стриманість — але лише до певного порогу", — наголосив експерт.

За його словами, пілоти мають діяти максимально дисципліновано, уникаючи будь-яких кроків, які могли б спровокувати конфлікт. "Ви не хочете перетинати меж, і водночас не хочете ризикувати собою чи напарником", — сказав Венабл.

Дилема сили і стриманості

Ситуація ускладнюється внутрішніми дискусіями в НАТО. Деякі країни виступають за жорсткішу відповідь на порушення, аж до можливості відкриття вогню, тоді як інші застерігають від втягування в "пастку ескалації", про яку цього тижня попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Новостворена операція "Східний вартовий" розширила зону патрулювання вздовж східного кордону Альянсу. До неї вперше приєдналися шведські Gripen, а також італійські, польські й голландські F-35 та F-16.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що Альянс діє в умовах "сірої зони" — коли немає відкритої війни, але й немає миру.

"Рішення про відкриття вогню приймаються в реальному часі, виходячи з розвідданих і рівня загрози", — пояснив він.

За словами Рютте, НАТО завжди реагуватиме пропорційно, "але це не завжди означає збивання літаків".

Він похвалив екіпажі, які грамотно відреагували під час нещодавніх інцидентів: "Наші пілоти роблять саме те, чого їх навчили. Це те, для чого ми тренуємося — і це працює".

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями над Європою розгортається важковловима хвиля дестабілізації. То над аеропортами з'являються дрони, то метеошари раптово порушують повітряний простір, то в Балтійському морі затримують загадкові судна. Наприклад, танкер, відомий під назвами Pushpa і Boracay, був раніше помічений у районах, де фіксувалися прольоти безпілотників над військовими базами Данії.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснював, хто має збивати невідомі дрони в небі над країною. Німеччина хоч і досягла значного прогресу в галузі захисту від безпілотників, але Бундесвер не може взяти на себе повну відповідальність за цей процес у всій країні.

