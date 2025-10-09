Є сподівання, що повернення дикої природи у Тарутинський степ сприятиме розвитку екотуризму після завершення війни.

На Одещині у дикий степ в українській дельті Дунаю випустили стадо європейських ланей. Про це повідомляє організація Rewilding Ukraine.

За словами екологів, у дику природу, а саме у Тарутинський степ, випущено сімох ланей. Наголошується, що повернення ланей у степ сприятиме відновленню природних процесів та зменшить ризик пожеж.

"Завдяки поїданню рослин, лані відіграватимуть важливу роль у відновленні природного балансу степу. Природне випасання також допоможе боротися з заростанням чагарниками, зменшить ризик пожеж шляхом скорочення надлишкової рослинності та створить кращі умови для зростання місцевих видів рослин, що люблять відкриті простори", - каже Олексій Пудовкін, спеціаліст з реінтродукції тварин у Rewilding Ukraine.

Європейська лань — родичка благородного оленя, але менша за розміром, має світлі плями та білий хвіст. Самці мають характерні лопатоподібні роги, які використовують для боїв у шлюбний період.

"Це перший випадок, коли команда Rewilding Ukraine випустила лань на волю в степу, створивши нову популяцію на одній з останніх і найкраще збережених степових територій України та Європи… Відновлення природного випасу травоїдними тваринами, такими як лань — що було поширеним до впливу полювання та сільського господарства — є критично важливою частиною цього процесу", - йдеться у повідомленні.

Площа Тарутинського степу - 5200 гектарів, вона є частиною розширеного ландшафту дельти Дунаю. Цей степ має охоронний статус, тому лані будуть тут у відносній безпеці. Більшість випущених напередодні тварин привезені із Західної України на початку 2022 року, подолавши понад 900 км до свого нового дому. Спочатку їх тримали в вольєрі для акліматизації, де фахівці уважно стежили за їхнім станом.

Зараз понад 30 ланей та кілька благородних оленів залишаються у вольєрі як резерв для майбутнього розмноження. Планується, що більше ланей буде випущено в Тарутинський степ до кінця цього року або на початку 2026-го.

В організації зазначають: раніше у Тарутинський степ було випущено інших тварин для природного випасу. Це, зокрема, кулани (дикий родич домашнього осла), занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

"Інші переселені види включають бабаків, чиї 20-метрові нори покращують стан ґрунтів і рівень ґрунтових вод, та європейських хом’яків, які раніше були широко поширені в Україні. Вони допомагають поширювати насіння та створювати нові середовища існування через риття нір", - розповіли дослідники.

Згідно з задумом, разом з іншими видами, лані допоможуть відновити харчові ланцюги степу, забезпечуючи їжу для хижаків - вовків і золотих шакалів, а також для падальників, таких як грифи й лисиці. Йдеться, що Тарутинський степ розташований далеко від зони бойових дій і має потенціал стати заповідником дикої природи та джерелом тварин для майбутніх відновлювальних ініціатив по всій Україні після війни.

Науковці також сподіваються, що повернення дикої природи у Тарутинський степ сприятиме розвитку екотуризму після завершення війни.

Тарутинський степ

Як писав УНІАН, у Тарутинський степ, що розташований в Одеській області, доставили стадо куланів (азійських диких ослів). З 20 куланів, що прибули, приблизно дві третини були самками.

Це була друга група куланів, перша – оселилася тут у вольєрі площею 31 га у травні 2020 року, і тільки зараз її випустили в дику природу. Друге стадо також перебувало в акліматизаційному вольєрі.

Планується, що до 2035 року в цьому регіоні (українська дельта Дунаю) чисельність життєздатного вільного стада куланів складе 250-300 особин.

