Троє німецьких депутатів 'засвітили' на вечірці з нагоди дня народження Путіна

У Берліні це розцінили як демонстрацію відкритих проросійських симпатій.

Троє депутатів земельного парламенту Саксонії-Ангальт від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) взяли участь у закритому святкуванні дня народження Володимира Путіна, яке відбулося в російському посольстві в Берліні.

Як повідомляє MDR, подію організував проросійський ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли за поширення антиконституційних матеріалів. Головний редактор видання Юрґен Ельзессер під час заходу назвав Путіна "державним діячем і патріотом", який нібито "захищає західні цінності від лівого Заходу", та побажав диктатору "довгого життя".

Серед гостей журналісти помітили депутатів від АдН — Ганса-Томаса Тільшнайдера, Флоріана Шредера та Франка Отто Лізурека. Зокрема, Тільшнайдер уже відомий своїми проросійськими заявами та скандальним візитом на окупований схід України у 2022 році.

Співголова фракції АдН у Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер підтвердив, що знав про участь колег, хоча сам на захід запрошений не був. За його словами, депутати мають "спілкуватися з усіма сторонами".

Політичні опоненти розцінили вчинок як чергове свідчення проросійських симпатій АдН. Лідер фракції ХДС Гідо Хоєр заявив, що частина "Альтернативи для Німеччини" "втратила контакт з основами вільної демократії". Представник лібералів з FDP Андреас Зільберсак закликав партію визначитися, "з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".

Діяльність АдН в Німеччині

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині, яка на сьогодні є найбільшим донором військової допомоги Україні, проросійська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) уперше стала найпопулярнішою партією в країні.

Соціологічне опитування, проведене спеціально за запитом видання, показало, що "Альтернативу для Німеччини" сьогодні підтримують 26% німецьких виборців. Це перше місце серед усіх партій у країні - вперше в історії цієї політичної сили.

