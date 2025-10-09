Щоб розв'язати цю загадку, вчені скористалися сучасними технологіями і навіть провели власний експеримент.

Походження знаменитих статуй Моаї на острові Пасхи є однією з найбільших археологічних загадок світу. Тепер учені стверджують, що розгадали одну з важливих частин цієї таємниці, пише Daily Mail.

Зазначається, що ці статуї важать від 12 до 80 тонн. Вчені довгий час задавалися питанням, як стародавня цивілізація острова могла перемістити їх.

Завдяки 3D-моделюванню та реальним експериментам учені підтвердили, що статуї фактично "йшли" до місця свого призначення. Антропологи виявили, що жителі Рапа-Нуї, ймовірно, використовували мотузки, щоб розгойдувати статуї по зигзагоподібній траєкторії.

Ця техніка полягала в тому, щоб прикріпити мотузки до обох боків голови кожної статуї, після чого їх тягнули вперед і назад, розгойдуючи з боку в бік. Саме так Моаї і були доставлені до місця призначення.

З командою з усього 18 осіб дослідники змогли перемістити схожі статуї на 100 метрів всього за 40 хвилин. Це набагато швидше, ніж у попередніх спробах, додали у виданні.

Дослідники стверджують, що це є надзвичайно вагомим доказом того, що найбільші голови Моаї мали переміщатися шляхом "ходьби". Ці нові наукові дані навіть узгоджуються з усними традиціями острова, які описують, як голови "йшли" від кар'єру, де вони були виготовлені, до своїх остаточних місць.

