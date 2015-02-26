З кінця січня з Донецької області виїхали понад 9,5 тисяч людей
12:16, 26 лютого 2015Суспільство
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У зв’язку зі складною ситуацією й обстрілами населені пункти Донецької області з кінця січня залишили понад 9,5 тис. людей.
З кінця січня зону АТО покинули 9,5 тис. людей / Фото: УНИАН
Про це повідомила керівник прес-служби ДСНС Наталія Бистра, передає радіо "Свобода". За її словами, серед тих, хто виїхав, 2 тис. дітей.
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Як заявила Наталія Бистра, лише за 2 останніх дні в транзитні пункти в Слов’янську і Костянтинівці, а також до регіонального штаб у Донецькій області звернулися 345 людей, які залишили "прифронтові території". Серед них 15 дітей дошкільного віку і 5 людей, які не можуть самостійно пересуватися.
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