З кінця січня з Донецької області виїхали понад 9,5 тисяч людей

Про це повідомила керівник прес-служби ДСНС Наталія Бистра, передає радіо "Свобода". За її словами, серед тих, хто виїхав, 2 тис. дітей.

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Як заявила Наталія Бистра, лише за 2 останніх дні в транзитні пункти в Слов’янську і Костянтинівці, а також до регіонального штаб у Донецькій області звернулися 345 людей, які залишили "прифронтові території". Серед них 15 дітей дошкільного віку і 5 людей, які не можуть самостійно пересуватися.