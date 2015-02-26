Порошенко нагородив орденом "За мужність" міліціонера, який загинув у харківському теракті

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно полковника міліції Вадима Рибальченка, який загинув 22 лютого внаслідок теракту в Харкові.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідно до указу, полковника нагороджено «за особисту мужність, виявлену під час виконання службових обов’язків, самовіддане служіння українському народові».

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 та 24 лютого від поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.