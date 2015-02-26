Порошенко нагородив орденом "За мужність" міліціонера, який загинув у харківському теракті
Полковника нагороджено "за особисту мужність, виявлену під час виконання службових обов’язків, самовіддане служіння українському народові".
Президент України Петро Порошенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно полковника міліції Вадима Рибальченка, який загинув 22 лютого внаслідок теракту в Харкові.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Відповідно до указу, полковника нагороджено «за особисту мужність, виявлену під час виконання службових обов’язків, самовіддане служіння українському народові».
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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 та 24 лютого від поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.