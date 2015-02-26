Окупанти можуть позбавити частоти кримськотатарську радіостанцію

Єдина кримськотатарська радіостанція Meydan може позбутися радіочастоти, повідомляє QHA.

Учора в Москві відбувся конкурс на отримання права здійснювати мовлення з використанням конкретних радіочастот в окупованому Криму та Севастополі.

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Як зазначив у коментарі інформагентству головний редактор радіо Meydan Асан Хайретдінов, поки що радіостанція веде мовлення на своїй частоті, «але до конкурсу не допущена».

На питання, чи можуть їх радіочастоту виставити на конкурс, главред Meydan відповів, що можуть, але цього ще не зробили.

Нагадаємо, в цьому році радіостанції виповнилося 10 років.