Російські тюремники не вважають стан Савченко критичним

Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті відомства.

"В даний час стан здоров'я Савченко Н.В. оцінюється як стабільний, задовільний. Протягом всього періоду відмови від прийому їжі вона перебуває під динамічним наглядом медичних працівників, отримує підтримуючу терапію", - йдеться в заяві.

У ФСВП також стверджують, що основні клініко-лабораторні показники Савченко знаходяться в межах норми.

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Як повідомляв УНІАН, Масюк, після відвідування українки в Матроській тиші заявила, що стан здоров'я Савченко за останні дні сильно погіршився.