Російські тюремники не вважають стан Савченко критичним
13:45, 27 лютого 2015Суспільство
583 0
У відповідь на звернення члена Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олени Масюк про необхідність перевезти незаконно утримувану в московському СІЗО українську льотчицю Надію Савченко під домашній арешт у зв'язку з критичним станом здоров'я у Федеральній службі виконання покарань заявили, що стан Савченко задовільний, для її переведення під домашній арешт немає причин.
У ФСВП стверджують, що основні клініко-лабораторні показники Савченко знаходяться в межах норми / facebook.com/Batkivshchyna
Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті відомства.
"В даний час стан здоров'я Савченко Н.В. оцінюється як стабільний, задовільний. Протягом всього періоду відмови від прийому їжі вона перебуває під динамічним наглядом медичних працівників, отримує підтримуючу терапію", - йдеться в заяві.
У ФСВП також стверджують, що основні клініко-лабораторні показники Савченко знаходяться в межах норми.
Читайте такожСавченко може померти в найближчі дні - правозахисниця
Як повідомляв УНІАН, Масюк, після відвідування українки в Матроській тиші заявила, що стан здоров'я Савченко за останні дні сильно погіршився.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter