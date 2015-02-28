На місці вбивства Нємцова затримали активістку з плакатом "Бережіть головного свідка"

Актвистка Ксенія Істоміна затримана біля Собору Василя Блаженного в Москві.

Як розповіли ОВД-Инфо, вона рухалася від Великого Москворецького мосту, де 28 лютого люди приносять квіти до місця вбивства Бориса Нємцова, у бік Червоної площі.

Вона тримала плакат зі словами «Бережіть головного свідка». При затриманні крім співробітників поліції знаходився якийсь чоловік у цивільному, який відмовився представлятися та показувати посвідчення.

У даний момент Істоміна знаходиться в ОСД «Китай-город», причину затримання не озвучують.

Як повідомляв УНІАН, на Великому Москворецькому мосту у Москві з ранку 28 лютого проходить стихійна акція в пам'ять про Бориса Нємцова. На місці, де був застрелений політик, зараз лежить гора квітів, люди продовжують приходити.