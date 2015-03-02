У раніше судимого жителя Дніпродзержинська правоохоронці вилучили арсенал зброї

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«У Дніпродзержинську на проспекті Аношкіна, був зупинений безробітний, раніше судимий 31-річний місцевий житель із поліетиленовим мішком білого кольору. Під час огляду з мішка було вилучено понад 1,3 тис. набоїв до автомата «Калашникова» калібру 5,45 мм; 5 ручних гранат «Ф-1» та 5 запалів до них. В подальшому, з квартири зловмисника було вилучено: більше 900 набоїв до автомата «Калашникова» калібру 7,62 мм; 4 ручні гранати «Ф-1» із запалами, 2 ручних гранатомети «РПГ-22» та 2 ручних гранатомети «РПГ-26», - сказано у повідомленні ВЗГ.

Читайте такожЛідеру сумського «Правого сектора» і його брату оголошено підозру у незаконному зберіганні зброї

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що на контрольному пункті "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом українські прикордонники вилучили арсенал мисливської зброї і боєприпасів у двох громадян України.