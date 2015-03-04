Колишнього голову Київської ОДА запідозрили у розтраті понад 35 млн грн

Як повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, зловживання призвело до розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію вулиці Набережній в одному з районних центрів області.

В ході слідства встановлено, що колишнім головою ОДА в 2011 році доручено Державній службі автомобільних доріг проведення закупівлі в одного з приватних підприємств робіт з реконструкції дороги вартістю 36,5 млн грн.

"Як наслідок, задіяний у реконструкції підрядник без відкритих тендерних процедур перерахував на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності частину бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в прокуратурі, "вищенаведене вказує на наявність у діях колишнього керівника і посадових осіб Київської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг області та підрядника будівництва дороги ознак кримінальних правопорушень за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу ("розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем"; "зловживання владою або службовим становищем").

На даний час досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, головою Київської обласної державної адміністрації у 2011 році був Анатолій Присяжнюк.