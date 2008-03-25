З харківського метро евакуйовували пасажирів: викиди грунту?

Сьогодні майже на 30 хвилин повністю зупинився рух потягів на Салтівській лінії Харківського метрополітену.

На Салтівській лінії метро 8 станцій, вона пов`язує центр міста і головні промислові райони з Салтівським житловим масивом - так званим спальним районом, де проживає близько 500 тис. людей.

Місцеве агентство Status guoз посиланням на начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА передало, що «відбулися викиди грунту в районі станції метро імені Академіка Барабашова”.

Як відзначає агентство, також проводилася евакуація пасажирів, їх попросили звільнити вагони і вийти зі станції.

Як повідомив кореспондентові УНІАН черговий ГП «Харківський метрополітен», зупинка відбулася о 9.18 «з технічних причин». Співбесідник не повідомив подробиць.

О 9.45 рух на цій лінії було відновлено, відзначив черговий.

Цікаво, що вчора керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН попередив про можливий теракт в Харківському метро і назвав його можливих замовників.