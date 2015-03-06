Через нестачу продуктів бойовики хочуть ввести в Донецьку "продуктові картки" - Тимчук
09:14, 06 березня 2015Суспільство
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Бойовики вважають, що ці картки допоможуть впоратися з нестачею продовольчих ресурсів.
REUTERS
У зв'язку з браком продовольчих ресурсів керівництвом терористичної організації «ДНР» розглядається можливість введення в Донецьку «продуктових карток».
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Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
"Ряд "чиновників" від "ДНР" бачать в цьому єдиний вихід з цієї ситуації", - йдеться в повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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