Через нестачу продуктів бойовики хочуть ввести в Донецьку "продуктові картки" - Тимчук

У зв'язку з браком продовольчих ресурсів керівництвом терористичної організації «ДНР» розглядається можливість введення в Донецьку «продуктових карток».

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Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Ряд "чиновників" від "ДНР" бачать в цьому єдиний вихід з цієї ситуації", - йдеться в повідомленні.