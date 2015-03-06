Соціальну адаптацію демобілізованих повинна забезпечити місцева влада

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко на прес-конференції в Хмельницькому в Національній академії державної прикордонної їм. Б. Хмельницького.

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Президент додав, що таке завдання поставив новому голові Хмельницької обласної держадміністрації Михайлу Загородному та головам районних держадміністрацій.

"Демобілізованим потрібно створити такі умови, щоб захистити учасників АТО. Провести соціальну адаптацію і реабілітацію солдатів, які вже рік воюють на сході України", - сказав президент.

Разом з тим Петро Порошенко відзначив високий рівень проведення Хмельницькою областю часткової мобілізації.