У "Межигір'ї" затримали росіянина з картами Донецької області

Як передає "5 канал", інцидент стався у ніч на суботу, 7 березня.

Під час затримання чоловік намагався чинити опір військовим. Згідно інформації, ним виявився житель окупованої Євпаторії (Крим).

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При поверховому огляді у затриманого виявили паспорти громадянина Росії та України, небезпечну бритву, заточку, мапи Донецької області та території РФ з невідомими позначками.

Для подальшого з'ясування обставин події чоловіка передано правоохоронцям.