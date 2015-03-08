У "Межигір'ї" затримали росіянина з картами Донецької області

02:26, 08 березня 2015
Суспільство
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Бійці Національної гвардії України затримали громадянина Росії, який намагався проникнути на території резиденції "Межигір’я" на Київщині.

/ УНИАН

Як передає "5 канал", інцидент стався у ніч на суботу, 7 березня.

Під час затримання чоловік намагався чинити опір військовим. Згідно інформації, ним виявився житель окупованої Євпаторії (Крим).

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При поверховому огляді у затриманого виявили паспорти громадянина Росії та України, небезпечну бритву, заточку, мапи Донецької області та території РФ з невідомими позначками.

Для подальшого з'ясування обставин події чоловіка передано правоохоронцям.

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