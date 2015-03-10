На трасі «Київ-Харків» перекинувся Saxon, загинув військовослужбовець (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, ДТП сталося сьогодні на 72 км траси «Київ-Харків».

Зокрема, за даними прокуратури, військовослужбовець не впорався з керуванням бронемашини, через що та перекинулася, а сам водій від отриманих тілесних пошкоджень загинув.

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Відомості щодо даної події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження).