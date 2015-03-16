У Москві на концерт до річниці анексії Криму збирають проплачену масовку через Інтернет

Про набір учасників для масовки повідомляється на ресурсі massovki.ru, передає «Українська правда».

Очікується, що концерт 18 березня на Васил'євому узвозі у центрі Москви відкриють перші особи держави, "перед концертом виступатимуть депутати".

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"Час проведення 14.00 - 17.30. Компенсується. Вік від 16 - 80 років", - наголошується у повідомленні. Особливо підкреслюється вимога до учасників: "Усі тверезі і красиві".

У самому оголошенні сума "компенсації" не уточнюється, але виходячи з заголовка повідомлення, учасникам пропонується 400 рублів.

Разом з тим в Архангельській області Міністерство культури розіслало документ, який закликає забезпечити участь від підвідомчих установ явку на мітинг з нагоди "річниці возз'єднання Криму з РФ" не менше 20 співробітників. "Обов'язкова квота для освітніх установ - 50 осіб", наголошується у документі.