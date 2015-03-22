На початку наступного тижня південний вітер принесе в Україну потепління до +16

У понеділок, 23 березня, температура вночі опуститься до -1, -6, вдень потеплішає до +7, на Закарпатті від +8 до +13, у Криму протягом доби від +4 до +9. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В цілому по країні без опадів, лише вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північний з переходом на західний, 5-12 м/с.

У Києві температура вночі буде від -3 до -5, вдень від +4 до +6, без опадів. По області вночі від -1 до -6, вдень від +2 до +7. Опадів також не передбачається.

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У вівторок, 24 березня, температура вночі від -1 до -6, вдень до +8, +13. На заході країни від +11 до +16. Опадів синоптики не обіцяють. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в найближчий вівторок буде від -2 до -4, вдень від +9 до +11. Без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.