В аварії вертольота Мі-8 загинули 12 прикордонників

На місці аварії вертольота Мі-8 Державної прикордонної служби України знайдені тіла 12 загиблих.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Держприкордонслужби Сергій АСТАХОВ.

«На місці катастрофи знайдено 12 загиблих, одна людина в тяжкому стані доставлена в госпіталь», - сказав С.АСТАХОВ.

Він додав, що, за попередніми даними, тіла загиблих опізнані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Чорному морі зазнав катастрофи вертоліт Мі-8 Державної прикордонної служби України, на борту якого знаходилися 13 чоловік – 12 військовослужбовців Держприкордонслужби і один цивільний працівник - електрик.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор КРОЛЬ.

“Близько 13-ї години в районі острова Полуденний було виявлено на мілині перевернутий вертоліт”, – повідомив він.

І.КРОЛЬ зазначив, що за кілька хвилин був знайдений один живий чоловік, який був піднятий на борт катера, а потім перевезений вертольотом в одну з медичних установ Одеси.