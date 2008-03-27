В аварії вертольота Мі-8 загинули 12 прикордонників
Повідомлення прес-служби
На місці аварії вертольота Мі-8 Державної прикордонної служби України знайдені тіла 12 загиблих.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Держприкордонслужби Сергій АСТАХОВ.
«На місці катастрофи знайдено 12 загиблих, одна людина в тяжкому стані доставлена в госпіталь», - сказав С.АСТАХОВ.
Він додав, що, за попередніми даними, тіла загиблих опізнані.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Чорному морі зазнав катастрофи вертоліт Мі-8 Державної прикордонної служби України, на борту якого знаходилися 13 чоловік – 12 військовослужбовців Держприкордонслужби і один цивільний працівник - електрик.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор КРОЛЬ.
“Близько 13-ї години в районі острова Полуденний було виявлено на мілині перевернутий вертоліт”, – повідомив він.
І.КРОЛЬ зазначив, що за кілька хвилин був знайдений один живий чоловік, який був піднятий на борт катера, а потім перевезений вертольотом в одну з медичних установ Одеси.