Оголошено в розшук ще одного підозрюваного в масових заворушеннях у Костянтинівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 24-річний житель Костянтинівки обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що він брав активну участь у заворушеннях, які відбувалися у Костянтинівці 16 березня, що супроводжувалося насильством над військовослужбовцем і погромом автомобіля ЗСУ. Проте на даний час затримати чоловіка не вдалося у зв’язку з його виїздом за межі міста.

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За клопотанням прокуратури Донецької області Краматорський міський суд надав дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу та подальшого арешту. Також винесено постанову про оголошення його у розшук.

Раніше суд заарештував чотирьох активних учасників заворушень у Костянтинівці. Троє чоловіків обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення) та ч. 1 ст. 186 (грабіж), ще один – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). П’ятого учасника суд залишив під домашнім арештом.

Слідчо-оперативним шляхом встановлюються та відпрацьовуються інші особи, які брали участь у заворушеннях, з метою виявлення організаторів та інших активних учасників.

Процесуальне керівництво досудових розслідувань здійснює прокуратура Донецької області. Хід розслідування проваджень перебуває на особистому контролі в.о. прокурора Донецької області Олександра Лівочки.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Костянтинівці сталося ДТП за участю бойової машини десанту під керуванням українських військових. Під колеса БМД потрапили троє пішоходів. 8-річна дівчинка загинула на місці. Жінка і дитина у візку були госпіталізовані. Того ж дня були затримані двоє військових, з вини яких сталася аварія. Стихійний мітинг, що почався на місці загибелі дитини, призвів до безладів біля будівлі, де мешкають українські військові.