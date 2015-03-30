У Львові чоловік намагався вкрасти виставковий Audi з автосалону

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, працівники групи затримання Управління держслужби охорони 29 березня, близько 18.00, затримали 30-річного мешканця Івано-Франківська при спробі крадіжки іномарки з автосалону.

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У вихідний день чоловік вибив склопакет в дверях автосалону, зайшов до приміщення де стояли виставкові автомобілі, і намагався викрасти автомобіль Audi А-6 чорного кольору. При спробі виїзду з автосалону чоловік був затриманий міліціонерами.

«Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що в нього не було коштів на дорогу додому і він вирішив поїхати до Івано-Франківська на новенькому автомобілі», - зазначається у повідомленні.

Чоловіка затримано. Ведеться слідство.