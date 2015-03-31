Міноборони почало розслідування злочинів бійців "Айдару" на Луганщині

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Як зазначається, розслідування призначено за інформацією, оприлюдненою головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадієм Москалем.

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"Керівництво Міністерства оборони України ознайомлено із повідомленням Геннадія Москаля щодо неправомірних дій окремих представників батальйону "Айдар" у населених пунктах Луганської області. До місця дислокації підрозділу найближчим часом відбуде група військовослужбовців із Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у разі встановлення підозрюваних у скоєнні протиправних дій, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України.