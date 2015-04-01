ДСО взяла під охорону морські та річкові порти України

З квітня 2015 року за громадським порядком портів в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях стежитимуть правоохоронці Державної служби охорони при МВС України. Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДСО.

Як зазначається в повідомленні, за ініціативою Кабінету Міністрів України, а також згідно доручення керівництва МВС, листа Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Плану спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 11 березня 2015 року щодо посилення охорони та оборони стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури,торгівельні морські та річкові порти України охоронятимуться Державною службою охорони.

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«Нещодавно Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про те, що охорона всього периметру портів України у подальшому буде здійснюватися лише Державною службою охорони. Так, вже сьогодні морські та річкові порти у Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях вже перебувають під охороною працівників ДСО», - повідомив начальник Департаменту Державної служби охорони при МВС України генерал-майор міліції Сергій Будник.

Відповідні договори на міліцейську охорону портів були укладені в Одеській області з керівництвом портів Одеси, Іллічівська, Білгород-Дністровська, Ізмаїла, Рені та Южного,у Херсонській області держохоронці забезпечують охорону Херсонського морського торговельного порту, у Миколаївській області – об’єктів та прилеглої території Миколаївського морського торгового порту і в Запорізькій області – Бердянський морський торговельний порт.

Зокрема, правоохоронці будуть охороняти морські та річкові порти від диверсій, терактів, контрабанди та незаконного проникнення на об'єкти. Крім того, міліціонери разом із портовиками оглядатимуть вантажі та перевірятимуть документацію кораблів, підкреслюється в повідомленні.