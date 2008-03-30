Як Лесь Подерв’янський фарбував свиней у Радянській армії

Напередодні Дня гумору Радіо Свобода поспілкувалося з людиною, яка змусила сміятися чи усміхатися не одну людину – Лесем Подерв’янським. Відомий художник і поет зокрема розповів кумедний випадок зі свого армійського життя

“Це фантастика. Таке щастя випадає людині раз на життя. Було дуже просто. Ввечері до мене зі страшними матюками забіг начальник політвідділу дивізії і, нічого не пояснюючи, схопив мене за шкірку. І поїхали ми в учбовий центр, ще там розташовувалася свиноферма. І мені, і ще там був мій помічник, нам було поставлено завдання всіх свиней до ранку пофарбувати, що ми і зробили.

- А навіщо?

“Справа в тому, що такі питання начальнику політвідділу дивізії я не можу задати, тому що я заздалегідь знаю відповідь. Оскільки я не зовсім хочу чути її зайвий раз, то я і питання не задаю. Я кажу: «Есть, товарищ полковник. Служу Советскому Союзу». І таким чином свині були пофарбовані, причому дуже красивою фарбою срібною.

І коли ми все це закінчили, а вони зранку вийшли попастися на зелений лужок, в такому ранковому тумані йшли залізні свині. Це було чудове видовище.

Я дізнався про мету всього цього набагато пізніше. Тому що якийсь там генерал зі штабу округу мав літати на гелікоптері над розташуванням нашого учбового центру. А наші естети з дивізії подумали, що його начальствене око буде осквернене, якщо воно побачить свиней таких, як вони є. Я дотримуюсь повністю їхньої думки, тому що йому, мабуть, приємно було бачити свиней, в яких я вложив свою душу”.