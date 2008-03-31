«Кращий сусід», «Сила духу» - у Сумах вручили народну премію

Урочиста церемонія нагородження переможців першої народної премії "Гордість Сумщини" відбулася у неділю в обласному театрі драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, цей проект був започаткований наприкінці минулого року за ініціативи голови Сумської обласної державної адміністрації Павла КАЧУРА і запроваджений з метою вшанування мешканців регіону, вартих захоплення і поваги, вчинки яких є прикладом мужності, сміливості, самовідданості, доброти і життєлюбства, утвердження в суспільстві цінності людського життя.

Урочиста церемонія в Сумах відбувалася за принципом вручення нагород загальнонаціональної програми "Людина року".

Перед початком офіційної церемонії П. КАЧУР привітав усіх учасників проекту, про яких було надіслано сотні листів від жителів області. Цим людям голова ОДА вручив подяки та квіти.

Нагородження відбувалося у фойє театру, де організатори премії розмістили панно з картою області, позначивши серцями кількість листів з кожного району. Також фойє було прикрашене рушниками із листами, які надходили з початку року.

Головною подією свята стала офіційна церемонія нагородження. Для цього спеціально було зведено подіум, яким лауреати піднімалися на сцену безпосередньо із глядацької зали.

Імена переможців не розголошувалися до початку церемонії, власне до того моменту, коли члени Наглядової ради премії виходили на сцену та представляли лауреата у номінації.

Наглядова рада визначила переможців у всіх десяти номінаціях: "Видатні приклади відваги", "Відчуття обов’язку", "Дитяча мужність", "Рекорд року", "За турботу та самовідданість", "Сила духу", "Досягнення всього життя", "Сімейна історія", "Кращий сусід", "Професійна гідність", а також "Особлива відзнака".

Серед переможців проекту, наприклад, Павло ЗАХАРЧЕНКО, який врятував життя трьох людей; Катерина ШВЕДОВА, яка у свої 64 роки успішно виступає за збірну команду України з легкої атлетики серед ветеранів; інвалід з дитинства І групи Олександр ГРІНКА, який працює журналістом і вже двічі визнавався Національним Олімпійським комітетом кращим спортивним журналістом України; подружжя МОЩАКІВ, яке виховує 10 дітей, 20 онуків та 5 правнуків та інші.

Переможці отримали почесні дипломи із зображеним символом "Гордість Сумщини" – жінкою, яка тримає в руках серце. Також їм було вручено грошові премії по 5 тисяч гривень кожна.

Наступного року для відзначення лауреатів премії будуть виготовлені відповідні статуетки.

Спонсорами призового фонду виступили 11 банківських установ, що діють на території області.