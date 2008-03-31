Україна скоротила вивіз відпрацьованого ядерного палива до Росії

Україна скоротила програму по вивозу палива АЕС в РФ в 2008 р. приблизно на 40% - до 60 млн. дол. Про це повідомив у неділю на прес-конференції президент компанії "Енергоатом" Юрій Коврижкін. "Вартість вивозу постійно росте. Ось, наприклад, цього року ми спочатку запланували вивіз п`яти ешелонів до Росії з реакторів ВВЕР-1000 і один ешелон з ВВЕР-440. Загальна ціна складала 106 млн. дол. Не погоджуючись з цінами російського зберігання, ми пішли на те, що зменшили на два рейси", - додав він.

У результаті Україна здійснить в 2008 р. чотири рейси по вивозу відпрацьованого ядерного палива до Росії на суму близько 60 млн. дол. Ю.Коврижкін у зв`язку з цим відзначив правильність вибору України на користь будівництва власного централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке повинне з`явитися в 2012 р. До цього часу вартість послуг на вивіз палива в РФ зросте удвічі.

РБК