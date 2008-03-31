Угоду про малий прикордонний рух між Польщею і Україною можуть переглянути

Польща буде змушена переглянути угоду з Україною про малий прикордонний рух, якщо Єврокомісія знайде у документі порушення приписів ЄС. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав заступник голови представництва Єврокомісії в Україні та Білорусі Дірк Шюбель.

Проект польсько-української угоди про малий прикордонний рух Єврокомісія отримала лише 25 березня, тому європейські експерти не змогли ознайомитись з документом до його підписання. Зараз угоду ретельно вивчають спеціалісти Єврокомісії, каже Дірк Шюбель. І вже, за його словами, є кілька зауважень до польської сторони, зокрема щодо делімітації прикордонної зони та медичного страхування мешканців, які збираються перетинати українсько-польський кордон. Про штрафні санкції, які можуть бути застосовані до Польщі в разі порушення «регулярів» Євросоюзу про перетин кордону поки не йдеться, констатує Шюбель. Натомість, ймовірно, за його словами, сторони будуть змушені переглянути деякі пункти угоди про малий прикордонний рух. Навіть враховуючи потребу у спільній підготовці до футбольного турніру Євро-2012 зараз Єврокомісія не зробить виняток для Польщі та України. «До чемпіонату ще кілька років. І до цього питання ми зможемо повернутися лише, коли перейдемо цей міст і наблизимося до тієї дати», - зауважив Дірк Шюбель.