Через Буша київським водіям на два дні радять стати пішоходами

Через приїзд Буша у Києві застосують безпрецедентні заходи безпеки.

За порядком у столиці стежитимуть 4 тисячі міліціонерів. Київська міськадміністрація рекомендує сьогодні і завтра водіям менше виїжджати на вулиці й оминати центр. Там вулиці перекриють.

Буш прилітає до Києва сьогодні ввечері і спиняти рух на дорогах почнуть уже в другій половині дня, а з 17.00 на кілька годин перекриють Бориспільську трасу, передаєICTV .