Через Буша київським водіям на два дні радять стати пішоходами
09:36, 31 березня 2008Суспільство
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Безпрецедентні заходи безпеки
Через приїзд Буша у Києві застосують безпрецедентні заходи безпеки.
За порядком у столиці стежитимуть 4 тисячі міліціонерів. Київська міськадміністрація рекомендує сьогодні і завтра водіям менше виїжджати на вулиці й оминати центр. Там вулиці перекриють.
Буш прилітає до Києва сьогодні ввечері і спиняти рух на дорогах почнуть уже в другій половині дня, а з 17.00 на кілька годин перекриють Бориспільську трасу, передаєICTV .
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