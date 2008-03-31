Через Буша київським водіям на два дні радять стати пішоходами

09:36, 31 березня 2008
Суспільство
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Безпрецедентні заходи безпеки

Через приїзд Буша у Києві застосують безпрецедентні заходи безпеки.

За порядком у столиці стежитимуть 4 тисячі міліціонерів. Київська міськадміністрація рекомендує сьогодні і завтра водіям менше виїжджати на вулиці й оминати центр. Там вулиці перекриють.

Буш прилітає до Києва сьогодні ввечері і спиняти рух на дорогах почнуть уже в другій половині дня, а з 17.00 на кілька годин перекриють Бориспільську трасу, передаєICTV .

 

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