Прикордонники затримали потяг Київ – Мінськ більш ніж на годину

Більш як на годину було затримано у прикордонному пункті пропуску «Горностаївка» потяг «Київ – Мінськ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, винуватцями цього стали двоє громадян Білорусі. Під час прикордонно-митного оформлення на верхній одяг пасажирів одного з купе 5-го вагона характерним чином відреагував службовий собака. Натренований на пошук наркотиків пес дав підстави прикордонно-митному наряду оглянути речі пасажирів. Як з’ясувалося, білоруси в кишенях курток мали 4 пакунки з марихуаною загальною вагою 800 грамів.

Наразі тривають слідчі дії. Обох пасажирів було знято з поїзда.