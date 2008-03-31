Киян просять будувати свої плани з урахуванням приїзду Буша

Під час офіційного візиту в Україну Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа БУША 31 березня - 1 квітня до охорони громадського порядку та безпеки буде залучено понад 5 тис. працівників органів внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Також, нагадують у ДЗГ, у зв‘язку з проведенням офіційних заходів рух транспорту в центрі столиці 1 квітня буде обмежений. Тому МВС України звертається до водіїв з проханням врахувати такі обставини в плануванні маршруту поїздок автотранспортом в цей час.