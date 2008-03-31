Єхануров охоронятиме Буша вертольотами?

Міністерство оборони здійснило ряд заходів для забезпечення безпеки під час візиту президента США Джорджа БУША до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на брифінгу в Києві, підбиваючи підсумки роботи оборонного відомства за 100 днів.

«Ми також виконуємо ряд функцій – вони, в основному, пов’язані з наданням повітряних коридорів, а також з підвищеною готовністю наших Повітряних Сил», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Додавши, що основні зусилля щодо забезпечення безпеки здійснює Державна служба охорони.

Він зазначив, що для забезпечення безпеки також було передислоковано ряд військових вертольотів.