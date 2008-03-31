У результаті аварії російського гелікоптера загинув українець

За повідомленням Посольства України у Королівстві Норвегія, 30 березня ц.р., поблизу населеного пункту Баренцбург (архіпелаг Шпіцберген) зазнав катастрофи гелікоптер Мі-8 російського тресту „Арктикуголь”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, аварія сталася в момент посадки гелікоптера в районі видобутку вугілля згаданим підприємством. Через несприятливі погодні умови повітряне судно віднесло на розташований неподалік ангар. Внаслідок катастрофи три особи загинули, у т.ч. громадянин України,1984 р.н., слюсар-ремонтник електромеханічного цеху тресту „Арктикуголь”. Ще один громадянин України отримав тілесні ушкодження. Травмованого громадянина України госпіталізовано до норвезької лікарні м.Трумсьо. За інформацією норвезьких медиків, стан здоров’я українського громадянина оцінюється як задовільний.

За фактом аварії російського гелікоптера місцевою поліцією спільно зі спеціальною комісією ведеться розслідування. Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Норвегії та в Департаменті консульської служби.