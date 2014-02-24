На Сумщині повалили два пам'ятника Леніну

У містах Тростянці та Охтирці Сумської області активісти повалили пам'ятники Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, у Тростянці для повалення скульптури знадобилось два вантажних крани, оскільки бронзова статуя важить 3,5 тонни. Наразі фігура Леніна лежить під постаментом.

В Охтирці пам'ятник Леніну активісти повалили легко, оскільки він був виготовлений із бетону. На постаменті на місці пам'ятника активісти встановили Державний прапор України.

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Як повідомляв УНІАН, в Охтирці в лютому 2013 року пам'ятник Леніну був знесений групою прихильників ВО “Свобода” на чолі з народним депутатом України Ігорем Мірошниченком. Тоді ж міськвідділ міліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України – (хуліганство, вчинене групою осіб).

У березні прихильники КПУ встановили новий пам'ятник, відновивши його за рахунок власних коштів, а також пожертв жителів і комуністів Охтирки, Конотопа, а також інших населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, харківський міський голова Геннадій Кернес перерахував 5 тис. грн на відновлення пам’ятника Леніну в Охтирці.