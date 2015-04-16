У Севастополі розігнали мітинг проти беззаконня місцевої окупаційної "влади" (фото, відео)

В окупованому Росією Севастополі розігнали мітинг активістів громадського руху «Захистимо Севастополь», які зібралися в середу, 15 квітня о 16.00 на площі Нахімова, щоб висловити свій протест проти «беззаконня місцевої влади».

Як повідомила Крим.Реалії одна з активісток руху, заявка на мітинг була відправлена в передбаченому російським законом порядку, при цьому на руках у керівника руху Василя Федорина були документи, що свідчать про те, що в окупаційному "уряді" ці папери отримали.

Читайте такожОкупанти відбирають роботу у кримчан без російського паспорта

«Однак за день до наміченої дати в уряді відповіли, що жодних документів не отримували і санкції на проведення мітингу не дадуть. Ніякі аргументи в уряді слухати не бажали», - повідомила активістка.

"Тим не менш, активісти зібралися на площі Нахімова. Після того, як біля пам'ятника зібралося близько десяти осіб, до них підійшли співробітники поліції і почали вимагати припинити "незаконний масовий захід"", - повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Активісти зробили спробу провести мітинг, після чого поліцейські почали вимагати від активістів пройти до службового автомобіля для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

На ці вимоги активісти також відповіли відмовою, після чого кілька співробітників поліції з застосуванням фізичної сили відвели до автомобіля трьох організаторів мітингу, серед них - координаторів руху «Захистимо Севастополь» Василя Федорина та Олександра Карлюка.

Слід зазначити, що активісти не стали розходитися і почали пікетувати поліцейські автомобілі.

Читайте такожЗ магазинів Севастополя зникають дешеві українські продукти

У процесі складання адміністративного протоколу Федорин почував себе погано, йому була викликана карета швидкої допомоги, після чого він був доставлений в міську лікарню. Решту затриманих активістів відпустили після складання адміністративних протоколів.

Раніше громадський рух «Захистимо Севастополь» неодноразово організовув антиурядові акції проти окупантів, вимагаючи відставки так званого "севастопольського губернатора" Сергія Меняйла та всього апарату окупаційної влади міста.