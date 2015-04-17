Захист на суді хоче з'ясувати, чому справу Савченко не припинили, незважаючи на її алібі

Сьогодні, 17 квітня, в Басманному районному суді Москви відбудеться судове засідання з розгляду скарги захисту у справі народного депутата від «Батьківщини», члена постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко.

Про це у Twitter повідомив адвокат української льотчиці Микола Полозов.

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«Сьогодні в Басманному суді об 11 годині відбудеться судове засідання з розгляду скарги захисту Савченко за участю Надії», - написав він.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook адвокат Ілля Новіков, захист планує з'ясувати, «чому СК не припинив справу проти Савченко, незважаючи на її алібі і вже визнаний статус делегата ПАРЄ».

Як повідомляв УНІАН, захист української льотчиці і народного депутата Савченко подав скаргу у Басманний суд Москви на відмову Слідчого комітету РФ визнавати її імунітет як члена української парламентської делегації у ПАРЄ.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

28 січня Парламентська асамблея Ради Європи постановила звільнити Савченко протягом 24 годин та повернути її до України або передати третій стороні.