Аваков про мету українсько-американських навчань: Війни виграють не зброєю, а вмінням

Учасники українсько-американських навчань «Фіарлес Гардіан-2015», які стартували на Яворівському полігоні, відпрацьовуватимуть взаємодію та зв’язок між собою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочої поїздки на Львівщину, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

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Від України у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії, з боку США – 290 десантників.

За словами Авакова, українська техніка є, і вона непогана. Проте надзвичайно важливо забезпечити координацію Збройних сил України, Нацгвардії та інших правоохоронних структур під час ведення бойових дій, підкреслив він.

"Найголовніше, що будуть відпрацьовувати учасники навчань – це зв’язок і взаємодію між собою. Війни виграють не зброєю, а вмінням", – зазначив Аваков.